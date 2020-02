Naro, Mariagrazia Brandara: “con l’aiuto di tutti festeggeremo il Mandorlo in fiore”

”Naro festeggerà il Mandorlo in Fiore!”, a dichiararlo la Sindaca Maria Grazia Brandara che questa mattina ha incontrato alcune associazioni insieme alle scuole della Città per delineare il programma del Mandorlo in Fiore che si svolgerà Sabato 21 Marzo all’interno del Chiostro del Comune.

“Considerate le difficoltà legate alla gestione provvisoria, abbiamo deciso di fare ugualmente la Sagra, dichiara Brandara, con l’aiuto di tutti. Siamo stati costretti a spostare la data al 21 Marzo, che peraltro coincide con il primo giorno di primavera, per una grande e bella manifestazione a costo zero.Nei prossimi giorni continueremo a incontrare le associazioni e le scuole e oltre al 21 Marzo vivremo altre due giornate ad Aprile e a Maggio per raccontare di uomini, donne e luoghi del Mandorlo in Fiore!”