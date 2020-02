Palma di Montechiaro, Protocollo d’intesa tra il comune e l’associazione “Nessuno tocchi Caino”

E’ stato sottoscritto, ad Acireale, il protocollo d’intesa tra il sindaco del Comune di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino e il segretario dell’Associazione “Nessuno Tocchi Caino” On. Sergio D’Elia. Il percorso di collaborazione tra l’Ente e l’Associazione è già avviato da tempo, dal 21 settembre 2017 quando, per commemorare il 27esimo anniversario del Giudice Rosario Livatino, si è tenuto un evento di alta levatura morale ed educativa nell’atrio di Palazzo degli Scolopi di Palma di Montechairo grazie ad una scelta precisa dell’Amministrazione Comunale. L’evento ha visto la proiezione del docufilm di Ambrogio Crespi “Spes contra spem” alla presenza, tra gli altri, di Santi Consolo, Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e dell’Onorevole Elisabetta Zamparuti. Successivamente il Sindaco è stato invitato a partecipare all’ VIII Congresso Nazionale dell’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”, tenutosi all’interno del Carcere di massima sicurezza Opera di Milano, dove, con un intervento delicato e allo stesso tempo incisivo, è riuscito a scuotere le coscienze dei presenti, ergastolani e non. Il nuovo protocollo d’intesa mira a consolidare la collaborazione che si fonda sul rispetto dei diritti dell’Uomo e sul diritto alla speranza e sarà utile anche ai fini della redazione del dossier di candidatura di Palma di Montechiaro a Capitale Italiana della Cultura e per la successiva programmazione e progettazione culturale. Le due istituzioni si impegnano a promuovere, infatti, una serie di iniziative che partiranno già dal 2020 di alto spessore umano e istituzionale, che abbiano come filo conduttore il desiderio e il diritto di riscatto e di catarsi di un’intera Comunità.

loading..