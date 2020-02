Sommatino, azioni di contenimento al randagismo

Si è svolto presso l’Ambulatorio Veterinario dell’ASP di Via Due Fontane, un incontro per definire i dettagli tecnici relativi al protocollo d’intesa tra Comune di Sommatino e ASP Caltanissetta per le azioni di contenimento al randagismo, riduzione del numero di cani ricoverati presso il rifugio sanitario convenzionato e attività di igiene urbana veterinaria sottoscritto nel novembre scorso.

Ad attendere la delegazione sommatinese composta dall’Assessore Angela Cocita, dalla Responsabile della P.O. n. 2 Rosanna Sciascia e dalla rappresentante dell’Associazione Samira Rita Messina, il Dott. Elia Rizzo U.O.S.D. Randagismo.

Durante l’incontro sono state definite le procedure riguardanti il rinvenimento di cani sul territorio, i relativi affidamenti e fissati gli step per la sterilizzazione dei cani vaganti e il loro successivo reinserimento sul territorio.

<<continua il lavoro di questa amministrazione volto a garantire la sicurezza del territorio nel segno della collaborazione tra enti e associazioni anche nell’ambito della lotto al randagismo – dichiara l’assessore alla sanità Angela Cocita – è un traguardo importante a cui siamo giunti grazie all’impegno del mio predecessore Valentina Morello, del lavoro dell’ufficio, dell’associazione Samira e della collaborazione dell’ASP.>>

La delegazione ha potuto visitare la struttura che vanta strumentazione all’avanguardia che consentirà, in breve tempo, la sterilizzazione dei cani vaganti assicurando una significativa riduzione del numero di essi sul territorio comunale.

A breve i volontari dell’Associazione Samira, che da anni si prodigano infaticabilmente sul territorio sommatinese, riceveranno una opportuna formazione che gli consentirà di operare al meglio delle loro possibilità.

Presso l’Ufficio Servizio alla Persona nonché sul sito Istituzionale dell’Ente sarà possibile trovare ogni utile informazione.