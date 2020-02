Canicattì: caro Sindaco queste sue parole ci hanno colpito “ritenendo fondamentale tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano” e noi vogliamo darle una mano

Come non possiamo non condividere il “sindaco pensiero” quando recita testualmente “ritenendo fondamentale tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano” . Siamo assolutamente d’accordo con il primo cittadino della città dell’Uva Italia. E’ per questo motivo che per aiutare l’amministrazione in carica, non arriviamo lì, dove magari l’assessora ai lavori pubblici ha difficoltà di arrivare e magari impegnata com’ è a seguire i tanti finanziamenti che arriveranno al nostro comune, gli sfugge che vi sono delle criticità in questo paese che ledono e mettono in pericolo la tutela e l’incolumità a cui faceva riferimento il Sindaco nel suo post.

E allora pensando di fare cosa gradita, vi indichiamo noi, telecamera alla mano due luoghi in cui è necessario un immediato , subitaneo, velocissimo intervento. Il primo è in via Napoli , nel quartiere Borgalino, dove vi è una situazione oltre che fortemente pericolosa anche molto precaria dal punto di vista igienico sanitario. La seconda è allocata dietro la chieda Santo Eduardo, dove insiste un campetto che potrebbe rappresentare una buona alternativa all’uso di stupefacenti da parte dei ragazzi , che oltre a risultare in uno stato di totale abbandono , contiene in se una voragine che solo le immagini del video a corredo di questo articolo renderanno l’idea.

E siccome ci è dato sapere che i ragazzi in assenza di altri luoghi continuano a frequentarlo, siamo seriamente preoccupati per loro. Quindi caro sindaco e cara assessora “ritenendo fondamentale tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano”, intervenite prima di subito