Carnevale 2020 a Delia con “Petilio”

Conto alla rovescia per il “Carnevale 2020” organizzato dall’Assessorato alla Cultura, Sport e Spettacolo.

I luoghi storici del paese, dalla piazza Madrice alla via Alpi, dal viale Europa alla via Vignazza sono pronti ad accogliere la sfilata in maschera e gli altri eventi in programma.

Il primo appuntamento lunedì 24 febbraio alle ore 16,30 con il raduno nella piazza Madrice, dove ci sarà la presentazione del carro allegorico.

La piazza sarà animata dalla musica e dai balli latino americani e disco dance a partire dalle ore 18,00 e dal concorso a premi “La Maschera più …” riservato a tutti i bambini fino a 13 anni. Al termine la premiazione in collaborazione con la “School Dance Accademy” dei maestri Lo Giudice.

A rendere unica e originale la festa, quest’anno, oltre ai tanti giochi, ci sarà lo “Specchio magico” per trasformare in tempo reale l’esperienza divertente del carnevale in foto ricordo personalizzate.

<<Musica, coriandoli, divertimento, sfilate, maschere, colori, sono gli ingredienti del nostro Carnevale, secolare e sempre atteso con gioia da grandi e piccini – ha commentato il sindaco Gianfilippo Bancheri. E’ una festa che unisce e che ci riporta nel cuore festoso della nostra cultura e della nostra centenaria tradizione popolare che promuoviamo e sosteniamo>>.

La grande festa continua, martedì 25 febbraio, con la “Sfilata in Maschera” che partirà dalla piazza Madrice e la “Sfilata di gruppi” a tema libero (concorso a premi riservato ai gruppi formati da minimo quattro elementi) mentre in piazza Madrice si svolgerà l’esibizione della scuola di danza “Olimpia Center” di Maria Russotto.

<<E’ un evento imperdibile – ha detto l’assessora allo Spettacolo Piera Alaimo – che quest’anno ci regalerà, oltre alla consueta atmosfera festosa, una maschera originale, tipicamente deliana, “Petilio”, un’idea allegorica nata dalla mente geniale dell’artista Totò Montebello, che ci farà conoscere con modi caricaturali la nostra identità e l’intelligenza di un popolo accogliente e laborioso. Non mi resta quindi di rivolgere a tutti il mio invito ad essere presenti in piazza Madrice, lunedì e martedì, per divertirci insieme in una dimensione di genuino folklore.

Al termine Just Dance 2020, karaoke e balli latino americani con la musica del Dj Salvatore Nanfara. Al termine la premiazione dei “Gruppi a tema” e i giochi pirotecnici.