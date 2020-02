Colti sul fatto dalla polizia mentre tentano di rubare trasformatore da cabina Enel

In via Fondo Romeo gli agenti della polizia di Catania hanno notato una Fiat Punto posteggiata davanti a un cancello con lucchetto forzato. All’interno dello stabile c’erano due individui intenti ad armeggiare con arnesi da scasso su una cabina elettrica dell’Enel per portare via il trasformatore. Alla vista dei poliziotti i due ragazzi hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati dopo pochi metri.

