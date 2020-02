Gite scolastiche, il WWF invita le scuole ad azioni plastic free

Il WWF Sicilia Area Mediterranea ha inviato una nota ai Dirigenti Scolastici delle province di Trapani, Agrigento, Ragusa e dei Comuni di Gela e Butera invitandoli a programmare azioni plastic free nel corso delle prossime gite scolastiche primaverili.

“Vogliamo implementare l’offerta formativa con un’azione che ben si coniuga con l’approssimarsi della stagione primaverile, quando le scolaresche svolgono viaggi d’istruzione e/o visite guidate che, per loro stessa genesi, danno formazione educativa e non soltanto ricreativa”, ha dichiarato Giuseppe Mazzotta Presidente WWF o.a. Sicilia Area Mediterranea. Vi proponiamo di introdurre nei programmi di tali attività delle azioni di pulizia plastic free delle spiagge o altri luoghi visitati per far toccare con mano i danni dell’inquinamento che l’uomo produce. Pratica, continua il presidente Mazzotta, che dovrà essere svolta d’intesa con le Amministrazioni comunali e/o con associazioni di volontariato per i necessari supporti logistici e legali. Molte scuole autonomamente hanno posto in essere azioni di questo tipo che producono un alto valore aggiunto di sensibilizzazione, che a cascata dai bambini, ai giovani, agli adulti non può che produrre effetti benefici per la nostra disastrata e amata Sicilia. Il WWF, conclude, potrà offrire gratuito supporto con i suoi volontari, che potrete diventare pure Voi, per accompagnare le nuove generazioni verso un futuro possibile”.