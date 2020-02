Incontro Ati e Prefetto Caputo, Valenti: “non ci sono le condizioni per un commissariamento”

Dopo il commissariamento da parte del governo regionale dell’Ati di Agrigento per la redazione del piano d’ambito, i Sindaci del comprensorio, ieri hanno incontrato in IV Commissione la presidente Giusy Savarino,

l’assessore Pierobon, e questa mattina la presidente dell’Ati, nonchè sindaca di Sciacca Francesca Valenti, accompagnata dal sindaco Milko Cinà e dal Sindaco Domenico Gueli, hanno incontrato a porte chiuse il Prefetto di Agrigento Dario Caputo per fare il punto della situazione.

“Non ci sono le condizioni per un commissariamento, dichiara la sindaca Valenti. L’Ati di Agrigento è più avanti rispetto a tutte le altre realtà della Regione Siciliana, abbiamo un piano d’ambito, abbiamo risolto la convenzione con Girgenti acque, abbiamo deliberato la gestione pubblica dell’acqua, voglio dire, siamo in dirittura d’arrivo quindi non capiamo e vogliamo sapere perchè l’Ati di Agrigento dovrebbe essere commissariata”.

