“La mia ex mi ha investito”, 58enne rischia processo per calunnia

Ha raccontato di essere stato investito all’auto della ex fidanzata che poi sarebbe stata fuggita, ma la Procura di Agrigento non crede a quanto affermato e chiede il rinvio a giudizio per calunnia.

Protagonista della vicenda è un uomo di 58 anni, originario di Porto Empedocle che dovrà attendere la decisione del Gup, Luisa Turco, che nell’udienza fissata per il 23 marzo dovrà decidere se dare seguito o meno alla richiesta della Procura.

La vicenda è abbastanza data. il 58enne presento denuncia del presunto investimento della ex, che a sua volta in lo aveva denunciato per stalking, nel luglio del 2013.