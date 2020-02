Svaligiata casa di impiegata a Villaggio Mosè

Colpo in pieno giorno in una casa di proprietà di una impiegata nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Ignoti, approfittando dell’assenza della donna anche se in pieno giorno, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno rompendo una porta-finestra.

Una volta dentro hanno cercato dappertutto rovistando in qualsiasi angolo della casa. Portati via alcuni monili in oro, custoditi all’interno di un sacchetto, e anche un computer portatile. Al rientro in casa l’amara scoperta e la chiamata al numero unico di emergenza.

Sul posto i carabinieri con il reparto della scientifica. Al via le indagini.