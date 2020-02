Agrigento, settantenne evade dai domiciliari: condannato

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Katia La Barbera ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione un uomo di 69 anni di Agrigento, per il reato di evasione. La vicenda risale al novembre 2014 quando i carabinieri effettuarono un controllo nel centro cittadino dove l’uomo si trovava in regime di arresti domiciliari. In casa, però, non c’era nessuno e la giustificazione data ai militari dell’Arma fu che il settantenne era uscito per andare in banca a ritirare la pensione.

Circostanza questa che però non è mai stata appurata dai carabinieri. Durante il processo la difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Daniele Re e Agnese Neculai, ha chiesto di valutare mediante perizia psichiatrica la capacità dell’uomo di intendere.

Il Tribunale ha ritenuto la persona perfettamente capace e cosciente al momento dell’evasione. Da qui la condanna a otto mesi. L’accusa, invece, ne chiedeva 16 mesi.