Canicattì, non accetta fine relazione: 34enne a processo per stalking

Il gup del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella ha disposto il giudizio immediato nei confronti di un giovane originario di Canicattì ma residente a Ravanusa, con l’accusa di stalking. La prima udienza si celebrerà il prossimo 16 marzo davanti il giudice monocratico Antonio Genna.

La vicenda risale a circa due anni addietro. L’uomo, secondo la ricostruzione accusatoria, non avrebbe accettato la fine della relazione con l’ex compagna da cui si era appena separato. Subito dopo l’inizio di un calvario per la donna, oggetto di minacce, pedinamenti e, in due occasioni, anche aggressioni fisiche.

L’imputato è difeso dall’avvocato Calogero Lo Giudice.