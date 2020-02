Carnevale di Sciacca, la disciplina della viabilità e i parcheggi

Messa in sicurezza del circuito del carnevale di Sciacca; collocazione dei presidi sanitari, di protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine; disciplina della viabilità in tutta l’area urbana con l’istituzione delle aree di parcheggio. Sono alcuni dei contenuti di una complessa ordinanza elaborata dalla Polizia Municipale e che segue di giorno in giorno le necessità della festa considerando i varchi d’accesso con i ticket, le sfilate dei carri allegorici che inizieranno a partire dalla giornata di domani.

Individuate come detto le aree di sosta per autovetture, autobus turistici e di linea, e per diversamente abili. Ecco alcune indicazioni.

Autobus di linea

Le fermate e/o lo stazionamento degli autobus delle società che svolgono servizio di autolinea extraurbano dal 22 al 25 febbraio saranno nel quartiere della Perriera, nell’area prospiciente lo stadio comunale Gurrera (e non più nella Via Agatocle).

Autobus turistici

Gli autobus da turismo provenienti dalla statale 115 potranno sostare gratuitamente nella via Cansalamone (tratto in prossimità della via Dante Alighieri) nell’area di Protezione Civile della Perriera (sita nella strada di collegamento tra il Corso Miraglia e la statale 115), nelle giornate dal 21 al 25 febbraio, dalle ore 8 sino al termine delle manifestazioni (è previsto il servizio di bus navetta a pagamento a cura della società Aeternal che rientra nell’area del Carnevale).

Aree di sosta auto e bus

L’ordinanza prevede che vengano istituiti i seguenti parcheggi:

Parcheggio gratuito per autovetture e bus da turismo presso l’area di Protezione Civile della Perriera con servizio navetta a pagamento;

Parcheggio gratuito per autovetture nell’area dell’ex galoppatoio della Perriera;

Parcheggio gratuito per autovetture nella via Allende, nella via dei Platani e vie limitrofe della Perriera;

Parcheggio gratuito per autovetture nella piazza La Rosa;

Area di sosta piazzale molo di Ponente;

Piazza San Pietro;

Parcheggio gratuito per autovetture area Via Catusi;

Parcheggio gratuito per autovetture area via Modigliani;

Parcheggio gratuito per autovetture nel viale delle Terme, entrambe le corsie di marcia, nel tratto ove è presente lo spartitraffico;

Area di sosta nella via Agatocle antistante il teatro Samonà.

Stalli di sosta diversamente abili

Il provvedimento riserva la sosta per veicoli al servizio delle persone diversamente abili nei parcheggi siti nella piazza Don Luigi Sturzo, nel Viale delle Terme (lato parco delle Terme) nel tratto compreso tra la via Figuli e il cancello di ingresso delle Terme nelle giornate dal 21 al 25 febbraio, dalle ore 8 a fine manifestazione.