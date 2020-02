CoronaVirus, intervengono Carmelo Pullara e Margherita La Rocca Ruvolo

Avere certezza dei modi operativi della Regione per i casi di coronavirus, questo è l’oggetto della audizione richiesta dall’On. Pullara al Presidente della VI commissione legislativa permanente dell’ARS.

Non possiamo far finta di nulla, continua Pullara, i casi registrati nelle ultime ore in altre regione d’Italia ci impongono massima attenzione ed è doveroso conoscere quali protocolli siano stati attivati in caso di accertato contagio anche nella nostra isola.

Non dobbiamo certamente lasciarci travolgere dal panico ma è indubbio che il rischio di espansione del virus sia un fatto reale e soltanto facendosi trovare pronti la situazione potrà essere gestita in maniera ordinaria, questo è ciò che chiederò all’Assessore in seno ai lavori della Commissione perché si abbia contezza di come la Sicilia abbia strutturato le direttive ministeriali ed i protocolli internazionali conclude Pullara.

“Anche in Sicilia è alta l’attenzione dell’assessorato per la Salute sul Coronavirus, al momento non ci sono situazioni di emergenza come in Lombardia e in Veneto ma appare quanto mai opportuno evitare allarmismi”.

“Qualora qualcuno dovesse avere dei sintomi o delle preoccupazioni rispetto a un possibile contagio – aggiunge La Rocca Ruvolo – si consiglia di contattare il medico di famiglia, il numero unico di emergenza 112 o il numero di pubblica utilità 1500 attivato dal ministero per la Salute. Si raccomanda inoltre di non recarsi nei pronto soccorso senza aver fatto questi passaggi preliminari, perché in quel caso il rischio sarebbe quello di poter contagiare pazienti e personale sanitario presenti nelle strutture”. Lo dichiara in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dopo un colloquio con l’assessore Ruggero Razza che stamane ha convocato una riunione dell’unità di crisi sul Coronavirus e che “ha già dato disponibilità ad illustrare in sesta commissione quali protocolli siano stati attivati per l’applicazione delle direttive contenute nelle linee guida del ministero della Salute”.