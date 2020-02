Campobello di Licata, il Carnevale dei Bambini

“Il Carnevale dei Bambini” è la manifestazione ricreativa in programma, oggi ( domenica 23 febbraio), con inizio alle ore 10,30, nella centrale Piazza XX Settembre, a Campobello di Licata, per iniziativa del “Bar Eden”, col patrocinio della “Loco Event” e del Comune. In programma: accoglienza dei trampolieri, spettacoli di magia, teatro dei bambini e “trucca bambini”. Inoltre: sculture palloncini e sfilata dei bambini in maschera. Al termine: premiazione della migliore maschera e del migliore gruppo. Lo spettacolo con Lady Diva.

Giovanni Blanda