Carnevale Sciacca, la Questura annulla tutta la manifestazione

La questura di Agrigento ha disposto l’annullamento di tutte le iniziative riguardanti il Carnevale di Sciacca, fino a martedi’ 25 febbraio. Una decisione che scaturisce dalla tragedia , con l’incidente costato la vita del piccolo Salvatore Sclafani, 4 anni, caduto da un carro allegorico. L’autorita’ di pubblica sicurezza non ha escluso rischi per la tenuta dell’ordine pubblico. Per tutta la mattinata di ieri al comune c’erano state riunioni tra l’amministrazione, i carristi e la societa’ privata “Futuris” (quest’ultima affidataria dell’organizzazione della festa), per decidere se andare avanti o meno con le sfilate del corteo mascherato e gli spettacoli sul palco di piazza Scandaliato, considerati gli impegni economici assunti.

“In segno di lutto, di partecipazione al dolore della famiglia del bambino deceduto ieri sera, il Carnevale di Sciacca si ferma in tutte le sue forme: sfilate nelle vie cittadine e spettacoli in piazza fino a martedì 25 febbraio 2020”. È quanto comunica il sindaco Francesca Valenti al termine di “un’intensa giornata di incontri e riunioni. La società Futuris, sulla base del contratto, ha chiesto la possibilità di spostare la manifestazione nel prossimo fine settimana. Tale soluzione – dice il sindaco Valenti – è stata prospettata al Prefetto e al Questore di Agrigento per un’attenta valutazione. Le date indicate sono quelle di venerdì 28 e sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.