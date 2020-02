Coronavirus, migranti in quarantena. Fake news, sospeso infermiere

“L’Ocean Viking sbarcherà nel porto di Pozzallo. Al fine di assicurare adeguate misure di prevenzione, i migranti saranno trattenuti in quarantena nell’hotspot della cittadina siciliana. Alle medesime finalità precauzionali, il personale della nave rimarrà isolato a bordo per tutto il periodo necessario”.

La decisione arriva dal Viminale, segnalando che “le autorità competenti provvederanno agli accertamenti e alla sorveglianza sanitaria ritenuti indispensabili”.

La nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere nei giorni scorsi, in tre distinte operazioni, ha soccorso 274 migranti al largo della Libia. Tutti i migranti resteranno in quarantena nell’hot spot di Pozzallo, mentre l’equipaggio rimarrà a bordo della nave. E’ il secondo sbarco che avviene a Pozzallo dopo l’emergenza del Coronavirus, il primo era stato il 2 febbraio scorso e dall’Open Arms erano sbarcati 363 migranti recuperati in mare in cinque operazioni di soccorso

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato per domani al Palaregione di Catania un vertice operativo per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’Isola per l’emergenza Coronavirus. Saranno presenti, assieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività sanitarie Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani Leoluca Orlando.

Intanto in Sicilia è psicosi. Ieri a Messina un infermiere del Policlinico Gaetano Martino di Messina aveva annunciato con un video privato la presenza di un sospetto caso di Coronavirus nel pronto soccorso, generando un allarme immotivato visto che il paziente proveniente dal Piemonte era in attesa di conoscere i risultati del tampone, poi negativi. Il sanitario è stato sospeso dalle mansioni, denunciato per procurato allarme e domani, secondo quanto comunicato dal direttore generale del Policlinico Giuseppe Laganga, sarà avviato il procedimento di licenziamento.

Tanti gli allarmi in Sicilia: ieri pomeriggio nell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo al pronto soccorso si è presentata una donna di 32 anni, di origine thailandese, con sintomi di influenza. Residente a Palermo, si trovava a Scopello, dove col marito ha una casa di villeggiatura. L’allarme tra i sanitari è scattato quando la paziente ha riferito di aver compiuto recentemente un viaggio nel suo Paese di origine.

“E’ stata trasferita al reparto di Malattie infettive del Policlinico di Palermo – dice il dirigente dell’Igiene pubblica dell’Asp, Gaspare Canzoneri -, ma intorno all’una di notte è rientrato l’allarme in quanto le analisi cliniche hanno dato esiti negativi”.

Un marsalese invece è stato ricoverato sempre ieri al Policlinico dopo essere rientrato da Taiwan con i sintomi influenzali. Gli esami hanno escluso il Coronavirus. Falso allarme anche al Papardo di Messina dove un tecnico di radiologia è stato portato al Policlinico palermitano per le analisi: è stato diagnosticato un’inizio di polmonite.

Ieri, a margine dell’Unità di crisi, l’assessore Razza ha ricordato le linee guida ministeriali da adottare in caso di necessità: non recarsi al Pronto soccorso, ma chiamare il 112 o il numero nazionale del ministero della Salute, il 1500, oppure rivolgersi al medico di famiglia. “In questo momento – ha detto – ciò che è maggiormente importante è mantenere i nervi saldi ed evitare il panico”.