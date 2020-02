Pestato per il colore della pelle: aggressore condannato a 4 anni

“Sporco negro”, e giu’ botte. C’e’ l’odio razziale dietro il pestaggio subito due anni fa da un ballerino in un pub di Lercara Friddi, nel Palermitano. Lo dice il Gip di Termini Imerese, Claudio Emanuele Bencivinni, che ha condannato a 4 anni e mezzo (6 mesi in piu’ rispetto alla richiesta del pm) l’autore dell’aggressione avvenuta il 22 luglio 2018.

La vittima , e’ nato a Palermo ma risiede a San Giovanni Gemini. Il padre e’ siciliano, la mamma mauriziana. Condannato anche il fratello , che qualche giorno dopo l’accaduto avrebbe convinto un testimone a dire il falso. Per lui un anno di reclusione (il doppio di quanto richiesto dal pm). Il Gip ha anche condannato i due fratelli a risarcire le parti civili, il giovane e i suoi genitori. Tutto comincio’ quando a Lercara Friddi era quasi l’alba e il pub, situato nella piazza principale, stava per chiudere.

l’aggressore aveva fatto cadere a terra il cappello e poi lo aveva colpito al volto con un pugno, gridandogli “sporco negro, vattene via da qui”. Il giovane, con la mandibola fratturata e privo di conoscenza, e’ stato poi colpito con calci e pugni mentre era a terra. L’aggressore avrebbe avuto un complice, un diciassettenne, denunciato alla procura per i minorenni di Palermo. Fondamentale per ricostruire l’accaduto e’ stato il racconto fatto ai carabinieri da una decina di giovani, tra loro anche una ragazza, intervenuti per sedare la rissa. L’aggressore ha continuato a colpire mentre era a terra, svenuto, gridandogli “fai schifo. Tornatene da dove sei venuto”. l’aggredito e’ stato portato all’ospedale Civico di Palermo, dove e’ rimasto per quasi due settimane, prima di tornare a casa dei genitori che vivono nell’Agrigentino.