Ribera, niente stipendio accessorio: vigili urbani fanno causa al comune

La polizia locale denuncia il comune di Ribera per non aver pagato il salario accessorio relativo al 2019 e ai primi due mesi del 2020. E’ quanto scrive il quotidiano La Sicilia. I vigili urbani hanno intenzione di procedere legalmente contro l’Ente per recuperare la somma. Attraverso i sindacati si sta valutando anche la possibilità di sospendere lo svolgimento dei servizi in turnazione che, seppur regolarmente assicurati, non vengono pagati da 14 mesi.

