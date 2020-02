Ricatti hard e stalking all’ex compagna: condannato 58enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Giuseppa Zampino ha condannato ad un anno, un mese e dieci giorni di reclusione l’empedoclino di 58 anni. Quest’ultimo era accusato di stalking nonché di aver minacciato l’ex compagna di pubblicare alcune foto hard. Trova, dunque, conferma l’impianto accusatorio sostenuto in aula dal pm Margherita Licata: l’uomo avrebbe cominciato a perseguitare l’ex fidanzata perché non avrebbe “digerito” la rottura del rapporto. L’imputato è coinvolto anche in un’altra vicenda in cui è stato condannato a sei anni in Appello per presunti abusi sessuali su minore. La parte civile è rappresentato dall’avvocato Raguccia mentre l’imputato è difeso dall’avvocato Troja.

