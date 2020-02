Rifiuti a Favara, al via lunedì nuovo servizio porta a porta

E’ fissato per lunedì prossimo 24 febbraio 2020, l’inizio del nuovo servizio di raccolta differenziata a Favara.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, composto da Iseda (capofila), Ecoin, Icos, Sea e Seap, ha infatti annunciato che il nuovo porta a porta, sarà effettivo a partire da lunedì prossimo dopo avere effettuato la consegna dei mastelli e di tutto il materiale informativo per guidare i cittadini di Favara verso la raccolta differenziata.

Il nuovo calendario di conferimento delle utenze domestiche prevede infatti il lunedì, la raccolta di organico, pannolini e pannoloni, il martedì, plastica e metalli e il vetro. Il mercoledì sarà la volta del secco residuo, pannolini e pannoloni, il giovedì l’organico e la carta e cartone, il venerdì plastica e metalli e indumenti usati che dovranno essere depositati negli appositi contenitori ogni 15 giorni, e infine il sabato organico, pannolini e pannoloni.

Secondo il nuovo regolamento, i mastelli dovranno essere esposti all’esterno delle abitazioni, a partire dalle 20 della sera prima ed entro le 6 del giorno indicato per la raccolta.

Le A disposizione degli utenti, è stato inoltre messo a disposizione un numero verde, 800.550064 a cui potersi rivolgere dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 9 alle 13. Per eventuali richieste o segnalazioni, sono in corso di realizzazione due siti internet: www.differenziata-ato4agrigento.it e favara.differenziata-ato4agrigento.it ai quali i cittadini potranno scrivere per rivolgere domande o chiedere consigli.