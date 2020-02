Minaccia la ex su Facebook e pubblica falsi annunci su un sito di incontri: “Ti sciolgo nell’acido”

Un 38enne, della provincia di Enna, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia postale di Catania per minacce gravi, diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e percosse ai danni della sua ex convivente, una 26enne della provincia etnea, che lo aveva lasciato per il suo comportamento aggressivo e violento.

Dopo la separazione l’uomo l’aveva minacciata con frasi del tipo “o me o nessuno” o “ti sciolgo nell’acido”. Inoltre, aveva creato un falso profilo Facebook con immagini intime della donna e pubblicato annunci diffamatori su un sito web di incontri.

Minacce gravi erano state rivolte, telefonicamente, anche alla madre della vittima. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia delle due donne alla polizia postale di Catania. Agli esiti degli accertamenti la Procura Distrettuale di Catania ha richiesto ed ottenuto dal Gip, in tempi brevi, un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari per l’uomo, eseguita dalla polizia.