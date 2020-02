Naro, aperte le iscrizioni al corso decorazione artistica delle uova pasquali

Tutto pronto per il corso di decorazione artistica delle uova pasquali, che si svolgerà a Naro il 9 marzo nel nuovo laboratorio della pasticceria Melilli, in Viale Umberto 132.

Nell’unica tappa in provincia di Agrigento, Marco Democratico e Davide Francesca, in arte i Red Carpet Cake Design, insegneranno ai corsisti l’arte del decorare le uova pasquali con la tecnica della lavorazione della ghiaccia reale. I due maestri sveleranno tutti i segreti della decorazione con cornetto, partendo da un materiale povero come la ghiaccia; al termine del corso ad ogni corsista verrà rilasciato un attestato di partecipazione e potrà portare a casa la propria creazione.

I due maestri sosterranno in città anche il 10 marzo per il corso di calligrafia in pasticceria, già sold out.

Il corso è aperto a tutti, sia ai professionisti del settore, sia agli appassionati di cucina e anche a chi si avvicina all’arte pasticcera.

Per informazioni chiamate il numero 0922957381