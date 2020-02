Aggiudicati i lavori sulla S.P. 12 Palma di Montechiaro – Campobello di Licata

Approvata dal settore “Urp, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale, Infrastrutture Stradali” la proposta di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e messa in sicurezza della S.P. n. 12, dalla progressiva 0+900 alla progressiva 10+500 Palma di Montechiaro – Campobello di Licata, all’A.T.I. M.A.G.I. S.R.L (Capogruppo ) – BDF Appalti s.r.l (Mandante) con sede in Trecastagni (CT).

L’Associazione temporanea di imprese (A.T.I.) si è aggiudicata i lavori per un importo contrattuale di € 1.962.060,16 (oltre IVA) avendo offerto il ribasso di 28,7888% sull’importo soggetto a ribasso di € 2.680.000,00 per un importo netto di 1.908,460,16 a cui vanno aggiunti € 53.600,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo complessivo dei lavori era di € 3.427.500,00. L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti prescritti dall’art. 80 del d. lgs.50/2016 previsti nel disciplinare di gara. I lavori interesseranno quasi 10 km del tracciato che negli ultimi anni ha fatto rilevare diverse criticità, in particolare dal km 0+900 al km 10+500. La durata del contratto d’appalto sarà di 540 giorni dalla consegna dei lavori all’impresa.

Si tratta di un progetto esecutivo inviato alla Regione dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, redatto interamente dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio e finanziato con fondi del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud). Il bando di gara, in ragione dell’importo della gara d’appalto, stabiliva che le offerte telematiche dovevano essere inviate all’UREGA di Agrigento.