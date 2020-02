Canicattì, ladri in azione con carro attrezzi: rubata auto

Ladri in azione a Canicattì’ con modalità alquanto particolari. Nella giornata di ieri ignoti sono entrati in azione davanti una scuola del paese agrigentino riuscendo a rubare una mini-car di proprietà di una studentessa che stava per andare a seguire le lezioni. I ladri, a bordo di un carro attrezzi, hanno caricato l’auto sul mezzo e sono riusciti a scappare. Indaga la polizia del locale commissariato.

