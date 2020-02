Porto Empedocle, al via operazione di rifacimento pista ciclabile

A Porto Empedocle sono in corso le operazioni per il rifacimento della pista ciclabile del lido azzurro.

“Prima del collaudo la pista presentava delle criticità. D’intesa con L’ azienda, dichiara la Sindaca Ida Carmina, abbiamo atteso il periodo climaticamente più adatto per le operazioni per fare in modo che il Lido si presenti in tutto il suo splendore alla bella stagione” .