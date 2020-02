Primo caso di coronavirus in Sicilia: inutile assalto ai supermercati

Il primo caso di Covid 19 da Coronavirus a Palermo ha fatto scattare controlli e sistemi di prevenzione in città. Le analisi della situazione hanno permesso di ricostruire in parte gli spostamenti della donna contagiata e attualmente ricoverata all’ospedale Cervello in isolamento in attesa delle contro analisi sui campioni che sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per verificare il risultato positivo del tampone

Si tratta di una bergamasca di circa 40 anni che fa parte di un gruppo di una ventina di persone che è arrivato a Palermo dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio con un volo diretto atterrato venerdì. Il protocollo internazionale di sicurezza prevede che si facciano controlli su persone sedute nelle due file avanti e nelle due file dietro la persona contagiata. Nonostante questo l’ASP di Palermo sta contattando tutti i passeggeri tramite i recapiti forniti dalla compagnia aerea per verificare tutti gli occupanti dell’aeromobile. La signora è stata posta in isolamento alle 14.30 di ieri prima già in albergo e in seguito è stato il nucleo NCBR, appena avuto conferma del primo tampone positivo, a trasportarla all’ospedale Cervello con trasporto a ‘pressione negativa’ ovvero con tutte le precauzioni e le protezioni del caso. In ospedale la donna è stata posta in ricovero in isolamento ed è stata avviata la terapia.

Anche l’autista del pullman che ha trasportato il gruppo ha contattato questa mattina il 118 dicendo di non avere alcun sintomo e di essersi posto in auto isolamento in attesa che personale sanitario vada a praticare un tampone per controllare la sua situazione.

Dall’ospedale Cervello si chiarisce che il percorso di accesso al reparto di malattie infettive è avvenuto tramite il 118 con personale protetto e tramite accesso posteriore riservato senza passare da altre strutture. Ha fatto tutti gli accertamenti in isolamento ed è mantenuta in isolamento. il caso è tutt’ora classificato come “sospetto caso”. Tutto il personale ha operato con tutte le precauzioni del caso.

La situazione è sotto controllo, assicurano le autorità. Una riunione d’urgenza è stata convocata in prefettura mentre nel primo pomeriggio il tavolo sanitario di crisi si riunirà nei locali dell’assessorato regionale per la salute per le ulteriori valutazioni e il punto della situazione anche alla luce delle strutture sanitarie disponibili. La Sicilia ha complessivamente 52 posti letto utili per l’isolamento di questi casi e di questi solo 9 sono a Palermo

“Più laboratori per effettuare le diagnosi, dotare tutto il personale dei dispositivi di sicurezza, postazioni di triage esterne ai presidi ospedalieri con strutture mobili quali punti di primo intervento mobili”. Sono alcune delle misure indicate dal Nursind Sicilia alla Regione in tema di prevenzione e contrasto al coronavirus.

In una nota a firma del segretario regionale Claudio Trovato, il Nursind, sindacato delle Professioni infermieristiche, chiede l’istituzione di una “cabina di regia regionale che vigili sulle direttive emanate e che le stesse vengano attuate in maniera uniforme in tutto il territorio regionale”.

Quindi si auspica l’aumento “del numero dei laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici, per conferme diagnostiche con una tempistica congrua, ed allocati in ambiti provinciali in modo di avere tempi rapidi di diagnostica della patologia”.

Tra le altre proposte il Nursind ritiene prioritario “l’aumento delle risorse umane nei distretti territoriali e ospedalieri quali, l’ex guardia medica, i punti di primo intervento, i presidi territoriali di emergenza, le Malattie infettive e le Rianimazioni”.

Infine “la pubblicazione all’interno dei siti web delle direttive emanate dalle direzioni strategiche che le aziende sanitarie gestiscono, una trasparenza nei confronti dei cittadini e degli operatori che ad oggi non hanno ricevuto nessuna informazione in merito” e “audit clinici tra operatori sanitari e le unità operative di prevenzione e protezione come da disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro”.