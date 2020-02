Agrigento, paura per materasso a fuoco in Psichiatria

Paura all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per un incendio divampato nel reparto di Psichiatria. Un materasso è stato dato alle fiamme e il fumo si è esteso in pochi minuti per tutto il corridoio, e alcuni reparti, rendendo l’aria irrespirabile.

Lanciato l’allarme sul posto sono accorsi i Vigli del Fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno lavorato per almeno tre ore, e hanno evitato il peggio.

Non si sono registrati danni a persone.