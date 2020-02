Coronavirus, Musumeci: “Sicilia non è zona rossa ne’ gialla”

Tre casi di Coronavirus si sono registrati in Sicilia, a Palermo. In attesa della conferma definitiva dallo Spallanzani e la permanenza in isolamento di un gruppo di soggetti che si trovano con la donna bergamasca, questo pomeriggio il governatore Nello Musumeci ha ricevuto i Prefetti dell’isola per per il punto della situazione sull’ emergenza Coronavirus.

“La Sicilia in questo momento nella mappa delle emergenze nazionali non e’ considerata ne’ zona rossa ne’ zona gialla, essendosi registrato finora un solo caso positivo acclarato al quale nelle ultime ore se ne sono aggiunti altri due dello stesso gruppo ospitati nello stesso albergo: il marito della paziente e un altro della comitiva di turisti. Quindi per Roma la Sicilia ad oggi non e’ in emergenza. Dobbiamo essere razionali, padroni di noi stessi, capire che nulla va sottovalutato e non lo stiamo facendo. Siamo mobiliati e stiamo facendo il possibile per evitare che il fenomeno possa avere conseguenze più drastiche. La vita continua con regolarità ma con maggiore prudenza. E dobbiamo tutti collaborare” . Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palermo assieme all’assessore alla Sanita’ Ruggero Razza, al presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando e del responsabile regionale della Protezione civile Calogero Foti.

“Al Consiglio dei ministri abbiamo rappresentato alcune esigenze, dichiara il presidente Musumeci, la prima e’ quella di potenziare le misure di controllo dei passeggeri in arrivo in Sicilia attraverso gli aerei, le navi, i treni e i servizi di autolinee. Dalle autorita’ competenti arrivano assicurazioni di avere adottato queste misure di controllo nei giorni passati, a noi non risulta esattamente che le cose siano andate cosi’ anche per testimonianze dirette”.

Da domani 26 Febbraio fino a lunedì 2 marzo 2020 il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’intero territorio provinciale della Città Metropolitana di Palermo. Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo. “L’interruzione – spiega Musumeci – è finalizzata a dare seguito all’ordinanza regionale di protezione civile che prevede, negli stessi giorni di interruzione delle attività didattiche, l’effettuazione di interventi di disinfezione straordinaria dei locali scolastici. Il provvedimento è esteso altresì agli enti di formazione professionale che svolgono corsi in obbligo scolastico”.

La diretta della conferenza stampa del Presidente Musumeci.

