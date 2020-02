Licata, ruote tagliate ad auto dei Vigili Urbani: la condanna di Galanti

Atto vandalico ai danni di un ‘autovettura dei Vigili Urbani ferma in Via S T. Spina, nei pressi di Piano Berengario, in modo da ostruire il transito verso Corso Vitt. Emanuele occupato dalla sfilata dei Cari Allegorici.

Il fatto è, infatti, avvenuto domenica sera, allorquando, approfittando del fatto che i Vigili della Pattuglia erano impegnati più avanti rispetto al posto in cui si trovava l’autovettura, gli ignoti malviventi, ne hanno approfittato per bucare le gomme con un coltello e, con un altro corpo contundente, strisciare e danneggiare le fiancate dell’automezzo.

<<Quanto riferitomi dal Referente del Corpo di Polizia Municipale, a cui va la mia piena solidarietà – sono le parole del Sindaco Giuseppe Galanti – mi ha addolorato profondamente. Nel condannare il vile ed ingiustificabile gesto, mi auguro che gli autori possano essere individuati , perseguiti dalla legge e condannati, senza giustificazione alcuna>>.