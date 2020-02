Sono di Naro gli autori del pestaggio e rapina ai danni di un uomo a Licata

I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, con il supporto dei comandanti di stazione di Naro e Campobello di Licata, hanno posto in stato di fermo un uomo di 54 anni, e uno di 34 anni, entrambi braccianti agricoli e pregiudicati, perché ritenuti responsabili di una brutale rapina con pestaggio ai danni di un uomo di nazionalità romena che da tempo risiede a Licata.

Il fatto è avvenuto negli scorsi giorni quando la vittima si è presentata sotto shock in caserma raccontando di esser stato picchiato in casa da due uomini che hanno poi portato via soldi e gioielli. Dopo una breve ricerca i militari hanno trovato i due presunti responsabili a Naro e Campobello di Licata e condotti in caserma.

Il provvedimento di fermo è già stato convalidato dal gip e i due pregiudicati sono finiti in carcere.