Uccise moglie incinta: chiesto ergastolo

La Procura generale di Catania ha chiesto la conferma dell’ergastolo per Christian Leonardi, 42 anni, siracusano, condannato per l’omicidio della moglie Eligia Ardita, 35 anni, infermiera. La donna, incinta di otto mesi, venne trovata cadavere in casa nel gennaio del 2015.

I giudici della Corte d’Assise di Appello di Catania dovranno decidere se confermare la pena nei confronti dell’uomo che nella ricostruzione della Procura di Siracusa ha aggredito e ucciso la moglie al termine dell’ennesima lite scoppiata per futili motivi.