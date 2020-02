Agrigento, udienze “a distanza” in Tribunale: vertice in procura per linee guida sul coronavirus

Effetti del coronavirus anche al Palazzo di Giustizia di Agrigento. Niente allarmismo ma è in corso un vertice al quarto piano del Tribunale a cui stanno partecipando il procuratore capo Luigi Patronaggio, il presidente del Tribunale Pietro Maria Falcone e i vertici dell’Asp di Agrigento. Sul tavolo una serie di “indicazioni” da seguire per evitare spiacevoli situazioni e garantire sicurezza anche nelle aule di Tribunale. Già questa mattina molte delle udienze in calendario si sono celebrate – su richieste avanzate anche dai pubblici ministeri – senza la presenza del pubblico e con rigorosa partecipazione delle sole parti in causa. Avvocati in fila in attesa del turno davanti le aule.

Al termine del vertice in corso in Tribunale potrebbero essere adottate una serie di precauzioni. Una specie di vademecum con linee guida come distanza di sicurezza nonché l’osservare scrupolosamente le prescrizioni diramate dal Ministro della Salute del 22 febbraio 2020 e, in particolare: lavarsi spesso le mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso, non con le mani, se si starnutisce o si tossisce”.