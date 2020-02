Scontro sul Teatro greco di Siracusa, “ora basta, ci penso io” tuona Musumeci

“Basta litigi. Ho deciso di avocare a me la vicenda della mancata intesa tra l’Inda e il Parco archeologico di Siracusa“.

Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci dopo lo scontro tra la Fondazione Inda, che organizza al Teatro greco di Siracusa gli spettacoli classici, ed il neonato Parco archeologico, gestore dell’antica cavea. Al centro della questione la convenzione che prevede maggiori costi per l’Inda. Nonostante i tentativi di mediazione, i due enti sono in totale disaccordo ed ora la stagione teatrale è a rischio.

“Speravo che in sede – ha detto Musumeci- locale si riuscisse a trovare una soluzione, con il buon senso di tutti. E invece ho colto solo perdita di tempo e volgari speculazioni da parte di qualche politico depresso, alla vana ricerca di visibilità. La prossima settimana incontrerò in presidenza i vertici dei due enti e concluderemo solo dopo aver trovato la soluzione. Il dramma antico è patrimonio universale che va tutelato e rilanciato”