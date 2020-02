Arriva il fenomeno delle “scope magiche”: la Nasa spiega il fenomeno

Nell’ultima settimana sui social ha preso piede la #BroomstickChallenge: si postano delle foto in cui si mostrano scope che si reggono in piedi da sole. Tutto è cominciato quando qualcuno ha diffuso la voce secondo cui la Nasa avrebbe pubblicato un post spiegando che il 10 febbraio 2020 è il giorno in cui le scope stanno in piedi da sole. Secondo il presunto post, l’evento sarebbe avvenuto per via di una mistica congiunzione astrale e non si sarebbe ripetuto per molte centinaia di anni a venire.

Fortunatamente poi, l’agenzia spaziale è corsa ai ripari di questo fantomatico evento, spiegando con un video (che vede come protagonisti un’astronauta e uno scienziato armati di scopa) che non c’è nulla di magico o trascendentale, anzi è una semplice legge della fisica.

Il centro di gravità di una scopa è molto basso perché poggia direttamente sulle setole, per cui la scopa resta in posizione verticale nel momento in cui le setole fanno da “treppiede” per il manico. Quindi il fenomeno astrale, in realtà, altro non è che un gioco di equilibrio: se posizionate nel modo corretto, le scope staranno in piedi in qualsiasi giorno dell’anno.