Campobello di Licata, Comune: Concessione loculi cimiteriali

Il Comune concede ai cittadini loculi cimiteriali. Si possono presentare le istanze entro il 28 febbraio prossimo, all’ente di Campobello di Licata. I loculi possono essere concessi in favore di persone decedute o che abbiano superato i 75 anni. La concessione ha una durata di 39 anni ed è rinnovabile. A richiesta può concedersi un loculo attiguo al coniuge ancora in vita di un assegnatario. L’assegnazione dei loculi della terza teoria avverrà rispettando alcune priorità. Tra queste: una graduatoria finalizzata all’assegnazione dei loculi richiedenti per le salme temporaneamente estumulate dalla terza teoria. la cui concessione di 39 anni non è terminata; un’altra graduatoria è finalizzata all’assegnazione dei loculi ai coniugi richiedenti per le salme estumulate in via provvisoria sempre dalla terza teoria, la cui concessione di 39 anni è terminata e che ne abbiano fatto richiesta di rinnovo.

Giovanni Blanda