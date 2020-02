Coronavirus, vertice in Prefettura con tutti i sindaci della provincia di Agrigento

Dopo la riunione a Palermo del presidente della Regione Nello Musumeci con i nove Prefetti dell’isola, si è svolto un tavolo tecnico presieduto dal Prefetto di Agrigento, Dario Caputo con tutti i sindaci della Provincia per coordinare le iniziative necessarie da adottare nell’emergenza nazionale legata al Coronavirus.

“Chiaramente – dichiara il Prefetto Caputo – la situazione non è da sottovalutare: dobbiamo seguire i provvedimenti e misure che ci sono state dettate per la sicurezza di tutta la comunità”.

All’incontro, oltre ai vertici delle Forze dell’ordine, anche quelli dell’azienda sanitaria provinciale, dell’ospedale, della Confcommercio e delle scuole per fare il punto della situazione su quali norme comportamentali seguire.

Vertice in Prefettura con tutti i sindaci della provincia

Vertice in Prefettura con tutti i sindaci della provincia

Vertice in Prefettura con tutti i sindaci della provincia

Vertice in Prefettura con tutti i sindaci della provincia

“Al momento la situazione è tranquilla, dichiara il dirigente generale dell’Asp, Alessandro Mazzara. Tutte le strutture sanitarie sono forniti dei dispositivi di protezione individuale, l’azienda si è già dotata di sei mila mascherine che saranno distribuite al personale medico, e come per tutta la Sicilia, anche ad Agrigento, verranno installate fuori dall’ospedale le tende pre-triage, che serviranno ad effettuare i controlli preliminari dei pazienti con sintomi riconducibili al Coronavirus”.

Fanno eco le parole della presidente della Commissione Salute all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, presente alla riunione in veste di sindaco di Montevago, che dichiara:”Siamo di fronte a un caso positivo nella nostra isola, e stiamo gestendo nei migliori dei modi la situazione seguendo le linee guidate dettate dal Ministero, con l’attivazione di un numero verde per dare informazioni ai cittadini, un servizio pre triage. Importante è non fare allarmismo e stare tranquilli”.