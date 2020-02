Naro, il programma della 261^ edizione delle Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo

IContemplAttivi, hanno presentato ufficialmente il programma della 261^ edizione delle Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo e quello della 5^ edizione del Passion Day, il raduno regionale di tutte le compagnie che vivono queste pietà popolari.

Nei prossimi giorni sarà presentato il Cast, i luoghi e le novità delle edizioni di quest’anno.

Massimiliano Arena, regista e guida del gruppo di evangelizzazione teatrale di Naro, ha dichiarato; Siamo orgogliosamente fieri di continuare a riPresentare la Passione di Gesù, questa meravigliosa Pietà Popolare che come ben sapete non solo è la più antica di Sicilia, ma è anche la tradizione più antica che si celebra ancora nella città di Naro, continua Arena, un grazie particolare va, anticipatamente, a tutti coloro che ancora una vo lta si impegneranno per la buona riuscita di entrambi le manifestazioni.

le Sacre rappresentazioni della settimana saranno dal 5 al 12 aprile di quest’anno, mentre il Passion Day sarà Domenica 9 sempre di Aprile