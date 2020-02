Parte il servizio di ristorazione anche presso le residenze ERSU Biscottari e Schiavuzzo

E’ possibile prenotare il pasto da consumare presso le sale ristorazione delle residenze universitarie “Biscottari” e “Schiavuzzo”. Il servizio – che viene avviato in modo sperimentale – in questa fase iniziale sarà riservato a studenti residenti nelle strutture vincitori della borsa di studio (che hanno il pasto totalmente gratuito).

“Con l’avvio della ristorazione nell’undicesimo e nel dodicesimo punto ERSU Palermo – sottolinea il presidente dell’Ente, Giuseppe Di Miceli – il servizio diventa sempre più capillare, così auspicato dall’assessore regionale dell’Istruzione Roberto Lagalla. E prossimamente – continua il presidente dell’ERSU – apriremo lo stesso servizio anche presso la residenza Casa del Goliardo. Ma stiamo già lavorando e abbiamo preso contatti con il Conservatorio di Musica, l’Università LUMSA e l’Accademia delle Belle Arti per ulteriormente rendere il servizio – in condizione di assoluta parità – a tutti gli studenti costituenti il bacino degli utenti dell’Ersu Palermo. Altri cinque punti di ristorazione – conclude il presidente Giuseppe Di Miceli – sono operativi a Palermo (Santi Romano, San Saverio, SS. Nunziata, Policlinico-OspedaleCivico, Teatro Massimo), e cinque in convenzione tra Caltanissetta (2), Agrigento (2) e Trapani.”

Il pasto preparato da COT Ristorazione che fa parte del CNS che si è aggiudicato il servizio verrà consegnato ai residenti delle due strutture secondo le seguenti modalità:

FASCE ORARIE PER LA PRENOTAZIONE DEI PASTI

Pranzo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:00;

Cena: dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Dopo la prenotazione l’utente riceverà una mail di conferma.

FASCE ORARIE INDICATIVE PER LA CONSEGNA DEI PASTI

Pranzo residenza “Biscottari”: ore 13:00 circa;

Pranzo residenza “Schiavuzzo”: ore 13:40 circa;

Cena residenza “Biscottari”: ore 19:30 circa;

Cena residenza “Schiavuzzo”: ore 20:00 circa.

Il mancato ritiro dei pasti, da parte dell’utente, prevede l’addebito del pasto e il blocco dell’accesso al sistema di prenotazione.

Il pasto dovrà essere consumato nell’apposita zona ristorazione predisposta nelle residenze.

LA PROCEDURA PER ORDINARE IL PASTO

Come accedere alla prenotazione del servizio riservato agli studenti ospiti delle residenze Biscottari e Schiavuzzo?

1) collegarsi alla pagina personale del portale studenti ERSU con le credenziali personali;

2) selezionare la voce “Prenotazione pasto”, così che il sistema propone un’apposita maschera per la prenotazione;

2) selezionare una voce tra quelle disponibili dall’elenco e confermare la prenotazione;

3) ricevere la mail riepilogativa della prenotazione appena effettuata;

4) durante la prenotazione si ha la possibilità di visualizzare il menù del giorno da apposito PDF.