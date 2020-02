Ad Aragona le reliquie di Padre Pino Puglisi

Da sabato 7 marzo a domenica 15 marzo Aragona accoglierà il reliquiario con la reliquia del Beato Giuseppe Puglisi. P. Puglisi è il primo sacerdote ucciso dalla mafia, il 15 settembre 1993, giorno del suo compleanno, a distanza di pochi mesi dal grido del Papa Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento. Proclamato Beato da Papa Benedetto XVI durante la celebrazione eucaristica a Palermo il 23 maggio 2013. Il reliquiario, che custodisce un frammento della costola di P. Puglisi, proviene dalla Diocesi di Palermo. Il titolo dell’evento “La sapienza del sorriso e il coraggio della speranza” richiama gli aspetti caratteristici della personalità di p. Puglisi: il sorriso, col quale si rivolge all’assassino Graviano mentre gli punta la pistola per ucciderlo; sorriso disarmante che resterà impresso nella mente di Graviano e che lo inquieterà per il resto della vita. Ilcoraggio della speranza perché P. Puglisi ha svolto il suo ministero sacerdotale nel quartiere di Brancaccio, territorio fortemente condizionato dalla mafia, apparentemente senza possibilità di redenzione. La presenza del reliquiario ad Aragona vuole esprimere grande ammirazione per questo straordinario e coraggioso testimone della fede, e per vedere in lui un esempio di vita per ogni cittadino e ogni cristiano. La funzione dei santi, e quindi anche di P. Puglisi, è quella di condurci a Dio e di indicarci la via affinché il Vangelo diventi processo di liberazione dal male e di promozione dell’uomo. Sono tante le iniziative programmate: celebrazioni, conferenze, spettacoli per i ragazzi delle scuole, pellegrinaggi. A partire da sabato 7 marzo quando alle ore 17.30 in piazza Municipio tutta la comunità (con le autorità religiose, civili e militari, ragazzi delle scuole) accoglierà il reliquiario per accompagnarlo e in processione alla chiesa del Rosario per la celebrazione della Messa. Il reliquiario rimarrà al Rosario fino a mezzogiorno di domenica 8 marzo. Da qui, con una breve processione, verrà portato in Chiesa Madre, dove vi rimarrà fino alla domenica 15 marzo.

Iniziative.

Nelle mattinate di martedì 10 e mercoledì 11, nel teatro Armonia, per gli alunni delle scuole ci sarà la rappresentazione con marionette su “Padre Pino Puglisi. Un prete contro la mafia”, (a cura dell’Opera dei Pupi Antimafia).

Lo stesso spettacolo verrà offerto a tutti anche nelle serata di martedì.

Mercoledì 11 alle ore 19, conferenza: “La mafia e il giudizio del Vangelo” (dott.Salvatore Cardinale, Presidente emerito della Corte d’appello di Caltanissetta; dott.ssaLaura Vaccaro, Procuratore Capo del Tribunale dei minori di Caltanissetta; don Angelo Chillura, docente di teologia morale allo Studio teologico del Seminario. Modera prof.Alfonso Cacciatore).