Agrigento, approvato registro bigenitorialità: ecco come iscriversi

Il Consiglio Comunale del Comune di Agrigento in data 26 Novembre 2011 ha istituito e approvato il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità, al qualepotranno essere iscritti i figli di genitori con residenze diverse, qualunque ne sia il motivo. La residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori. Per l’iscrizione del minore al registro è necessario pertanto che il minore sia residente nel Comune di Agrigento, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente e che lo stesso genitore sia titolare della responsabilità genitoriale ( ex potestà genitoriale). Per bigenitorialità si vuole intendere il diritto del figlio a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori.

In Italia, la legge 54/2006, riconosce il principio della bigenitorialità attraverso l’affido condiviso, per i figli di coppie separate anche non sposate.

L’art. 337 ter del Codice Civile dice testualmente: il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale.