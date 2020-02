Anas: “Costante monitoraggio versante costone Maddalusa”

“Anas ha più volte, in passato, evidenziato che l’arretramento della falesia sulla statale 640 ‘Strada degli Scrittori’ in contrada Maddalusa (Agrigento, ndr) è dovuto all’erosione delle onde e delle correnti marine. In quel tratto di costa, infatti, non sono presenti i frangiflutti a mare che ridurrebbero sensibilmente il fenomeno erosivo. È stato, inoltre, completamente escluso che tale fenomeno possa essere attribuito alle acque piovane provenienti dal tratto stradale, che risultano efficacemente convogliate nelle opere di presidio idraulico”. Lo riporta una nota dell’Anas.

