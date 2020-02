Campobello di Licata, Fratelli di Scena: lo spettacolo “La Giara – Il Musical”

Si rialza il sipario sull’ottava edizione del Festival teatrale regionale “Fratelli di Scena”, a Campobello di Licata, presso l’auditorium comunale “Prof. Carmelo Graci”. In scena, sabato 29 febbraio, alle ore 20,30, il Teatro Stabile Nisseno”, di Caltanissetta, in “La Giara – Il Musical”, di Luigi Pirandello, musiche originali di Corrado Sillitti, regia di Francesco Miceli. La rassegna si concluderà il 21 marzo con lo spettacolo “U sciò” per la Terza giornata mondiale del teatro”. L’organizzazione è curata dalle associazioni Helios Artisti Associati, Acsd e “Il Covo degli Artisti”, con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata, Acsi e Uilt, e con la collaborazione dell’ “Athena Club” di Ravanusa. La direzione artistica è di Lillo Ciotta, l’organizzazione generale di Luigi Progno, Giuseppe Rizzo e Giovanna Maria Termini. La compagnia teatrale organizzatrice “Parnasso”: “ Abbiamo voluto ospitare nel nostro cartellone anche compagnie del nostro territorio, alle quali abbiamo ritenuto opportuno dare ulteriore visibilità”.

Giovanni Blanda