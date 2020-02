Canicattì, comitato 2021 : intervento di pulizia e messa in sicurezza marciapiede via Pasolini- distruzione aiuola in via ten. Col. La Carrubba

Riceviamo e pubblichiamo con la premessa che qualora i diretti interessati volessero replicare la nostra testata darà loro il medesimo spazio.

Si fa presente che ripetutamente questo Comitato ha segnalato lo stato di abbandono del marciapiede di via Pasolini, la parte adiacente la scuola ivi presente. Dalle fotografie allegate si nota , con molta evidenza, lo stato di degrado e la presenza di rifiuti a tutt’oggi.

Si segnala, altresì, che l’aiuola esistente tra la via Ten. Col. La Carrubba e la via Reg. Siciliana è stata rovinata , vedi le fotografie di prima e dopo l’intervento, stranamente si vede un’insegna , molto probabilmente abusiva, visto che non corrisponde ai dettati del regolamento comunale per la collocazione delle insegne, che fa riferimento ad un esercizio commerciale di certo PALERMO.

In Conclusione appare incredibile che venga rovinata un’aiuola per porre in evidenza un’insegna .

Nella speranza che l’insegna non si riferisca a un esercizio Commerciale di proprietà di qualche parente dell’Assessore altrimenti lo stesso dovrebbe riflettere sulle sue dimissioni.

Canicattì 28/02/2020

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina