è stata approvata l’aggiudicazione definitiva per la riqualificazione e concessione in gestione dell’impianto sportivo polifunzionale di via P.P.Pasolini e attigua villetta pubblica (partenariato pubblico-privato)

Ad esserselo aggiudicato l’A.S.D. VIVAS di Canicattì, l’atto di riferimento è la D.D. n°.247/2020.