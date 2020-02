Licata, turista entra al bar e gli rubano la bici: ritrovata dai Carabinieri

Arriva in bici a Licata, si ferma in un bar del centro per prendere un caffè, e quando esce non la ritrova più.

E’ la storia di una turista americana, che sta girando il mondo con la sua bici, dando vita al “Sonja on tour”.

La donna si è rivolta ai Carabinieri, sporgendo formale denuncia, e avviate le indagini, in poche ore hanno ritrovato la bici e l’hanno riconsegnata alla donna, che può continuare così il suo viaggio.

“Questi incredibili uomini hanno fatto oltre il loro dovere di aiutarmi e trovare la mia bici e la mia borsa! Sono davvero grata a loro per quello che hanno fatto per me! Non gli dimenticherò mai! e così la mia avventura continua.. “, scrive cosi sulla sua pagina facebook Sonia.