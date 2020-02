Racalmuto, il Consorzio turistico richiede il marchio De.Co per i prodotti locali

Arriva in discussione la richiesta per la Denominazione Comunale di Origine per i prodotti tipici locali racalmutesi, la richiesta era stata prodotta a inizio di quest’anno da parte del Consiglio Direttivo del “Consorzio turistico città di Racalmuto”. Secondo quanto afferma il presidente del Consorzio Michelangelo Romano, questo è uno dei passi propedeutici per la realizzazione di un progetto di lunga durata che mira a far diventare Racalmuto ed il suo territorio perno di sviluppo per l’intero bacino afferente all’altipiano di Racalmuto.

“Stiamo cercando di mettere a regime, con la collaborazione sinergica con la compagine amministrativa di Racalmuto, continua il presidente Romano, tutto quello che il nostro territorio è in grado di produrre in termini di tipicità dei prodotti agro alimentari, accoglienza e qualità dell’accoglienza con uno sguardo a progetti molto ambiziosi che riguardano Racalmuto. Questo a partire dalla nostra idea di indicare Racalmuto come capitale della cultura nel 2023. Tornando al merito della prossima indicazione De.Co., nello specifico caso abbiamo richiesto che ottenessero la “Denominazione Comunale d’Origine” i nostri taralli rinomati in tutto il territorio nazionale, le stigliole e la ‘mpignulata classica, tutti prodotti che ricordiamo essere già inseriti nel novero dei cibi tradizionali di Sicilia. Il regolamento accluso nello stesso tempo consentirà che altri prodotti specifici del nostro territorio ottengano la DE. Co. , primo tra tutti noi auspichiamo l’inserimento del salgemma della nostra miniera. Pronti i disciplinari di produzione e gestione delle De.Co. locali realizzati dallo staff tecnico del Consorzio che saranno consegnati all’amministrazione una volta determinata la DE.CO. Racalmuto insieme al logo che il Consorzio ha ceduto gratuitamente per gli utilizzi legati allo specifico scopo di Denominazione. Siamo certi di aver iniziato un processo di crescita che non potrà fare altro che dare fiato a nuova vita ai nostri territori o almeno questo è il nostro obiettivo più importante e sperato”, ha concluso Romano.