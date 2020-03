Assistente associale aggredita durante controllo su famiglia

Spiacevole disavventura per una assistente sociale di Burgio, in provincia di Agrigento, vittima di una aggressione all’interno di una casa dove la professionista si era recata per un controllo di routine su un intero nucleo familiare. L’assistente sociale è stata aggredita, spinta contro una parete, da un’altra donna forse infastidita dai controlli. Ad evitare il peggio i colleghi dell’assistente sociale che hanno bloccato la signora in escandescenza. Curata in pronto soccorso sono stati diagnosticati trenta giorni di prognosi. Immediata la denuncia per lesioni nei confronti della donna.

loading..