Canicattì, Borgalino: “Chiediamo aiuto e attenzione, siamo stati abbandonati” ( video)

“Chiediamo solo che vengano a mettere questo posto in sicurezza e gli diano una dignità” queste sono le parole degli abitanti di un quartiere di Borgalino che da tempo chiedono l’intervento dell’amministrazione affinché metta in sicurezza un’area di un immolabile abbattuto ora diventata discarica e luogo abbandonato pieno di ratti e zecche. Gli abitanti di quel quartiere, che sono soliti pulirsi loro stessi lo spazio antistante delle loro abitazioni, chiedono questo , ma la richiesta continua ad essere inascoltata da parte di Sindaco e dei suoi assessori. Noi come testata giornalistica continueremo a rispondere alle richieste di aiuto di quel quartiere e abbiamo realizzato un servizio per farvi vedere con i vostri occhi di cosa stiamo parlando ( video servizio e diretta facebook)

loading..