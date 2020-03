Crolli al Tribunale, intervento di messa in sicurezza dei Vigili del Fuoco

Ad Agrigento i Vigili del fuoco del nucleo Saf, ovvero Speleo, alpino e fluviale, del comando provinciale di Agrigento, sono intervenuti in via Mazzini, al palazzo di Giustizia, per ripristinare le condizioni di sicurezza nell’area antistante l’ingresso principale, a seguito di precedenti distacchi di parti ammalorate a pericolo per il transito pedonale degli utenti.

L’intervento del Saf si è reso necessario per la rimozione urgente in quota delle parti già a rischio, anche nelle altre facciate del prospetto, a fronte soprattutto della non accessibilità dell’autoscala dei Vigili del fuoco nell’area interna circostante il palazzo.